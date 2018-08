CATANIA - Queste le pagelle dei rossoazzurri, dopo il deludente pari contro il Lanciano:Salva il salvabile e anche di più. E’ certamente una delle note più positive di questo inizio stagione.Incredibilmente ancora incerto su numerose palloni che arrivano dalle sue parti. In una di queste, sull’uomo contro uomo, finisce col provocare anche il rigore.Gioca la sua robusta partita di contenimento anche se nell’occasione del secondo penalty per gli ospiti si fa sorprendere sulla diagonale.Deve recuperare il suo standard di forma perchè è con lui che la difesa può trovare solidità.Non c’è ancora. A volte sembra un corpo estraneo alla squadra. Diamogli tempo.Non si lascia sopraffare dall’emozione di uno stadio che ti fa diventare molli le gambe. Buono il fraseggio: da migliorare i tentativi di inserimento.E’ l’uomo del salto di qualità. Ma anche lui deve ancora entrare a pieni giri.Malino il primo tempo. Poi si scuote e pesca anche il gol del momentaneo pari che allontana la paura. Purtroppo solo per poco.E’ già mattatore. Ma oggi non basta nemmeno lui.Sul campo nulla dire. Poi, però, finisce che rimedia un giallo all’ingresso del tunnel nel finale del primo tempo ed un cartellino rosso a fine match che costerà carissimo a lui e alla squadra.Si procura un rigore, è vero. Ma prima e dopo è un susseguirsi di manovre che irritano e non poco. Non ci siamo.