Soltanto il settore Gradinata resterà momentaneamente chiuso per motivi di sicurezza. Gaetano Albergamo, amministratore delegato del Città di Siracusa mostra la propria soddisfazione per la decisione presa dalla Commissione di vigilanza: “Siamo contenti perché finalmente giocheremo tra la nostra gente. È stata una corsa contro il tempo ma siamo riusciti nell'intento. Giusto giocare davanti i nostri tifosi che spero verranno in tanti. Non possiamo che ringraziare il Sindaco Garozzo, l'Assessore Cavarra, l'ufficio tecnico e l'amministrazione comunale tutta per la disponibilità mostrata e soprattutto per la volontà di risolvere il problema. Insieme si possono fare grandi cose”. Fischio d'inizio domenica 31 agosto alle ore 17.30.