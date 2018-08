Al "Comunale" di Santa Flavia, il Palermo si impone sul Frosinone col risultato di 3-0, dando grande prova di forza e chiudendo il match già nelle prime battute della ripresa. Per il Palermo subito tre punti in classifica, dunque, e campionato iniziato sotto i migliori auspici: le aspettative per la squadra di Bosi in questa stagione sono alte, e l'esordio a Santa Flavia non le ha di certo disattese.. L'azione si sviluppa sull'out sinistro con Bonfiglio, il cui cross arriva a Grillo, dopo che il portiere Calvarese era riuscito ad anticipare Cucchiara. Il centrocampista, a porta vuota, non può mancare il bersaglio. Gli ospiti provano a reagire con Quatrana, che al 10' beffa Alastra con un pallonetto ma centra il palo. Sul ribaltamento di fronte, però, il legno "grazia" i gialloblù: al termine di una splendida azione personale, Bonfiglio vede il suo tiro respinto dal palo, ed è questa la più nitida occasione da gol per il Palermo dopo il gol dell'1-0.L'attaccante rosanero parte in contropiede e, a tu per tu con Calvarese, non sbaglia il gol del raddoppio. Da lì in poi, il Palermo è totalmente in controllo della gara e tiene in mano il pallino del gioco, senza concedere particolari occasioni agli avversari. Il secondo tempo diventa una pura formalità per i rosa, che gestiscono bene il risultato e a due minuti dal triplice fischio trovano la terza rete con Di Maggio. Sul cross di Lagumina, Calvarese è imperfetto nell'uscita, lasciando a Di Maggio la possibilità per mettere la propria firma sul tabellino.: "Il risultato è sicuramente positivo, ma a livello di prestazione possiamo far meglio. Servono miglioramenti soprattutto in fase di non possesso, sappiamo far meglio e dobbiamo far meglio. Dobbiamo crescere a livello di meccanismi di squadra anche se l'impegno non è mancato. Di certo il caldo ha influito, ma abbiamo fatto degli errori in alcune situazioni a causa di abbassamenti di tensione che non devono verificarsi. Teniamoci di buono quello che abbiamo fatto: la squadra ha creato tanto e realizzato tre reti, ora dobbiamo pensare a crescere".