Palermo, vigilia di partita, domani c’è la Sampdoria. Qualche anno fa questa sfida valeva la Champions, domani invece mette in palio i primi punti di questa nuova serie A. Tra mugugni per un mercato non proprio esaltante e scetticismo, il Palermo domani vuole giocarsi fino in fondo la sua partita. Beppe Iachini ha lavorato tanto, c’è chi lo mette già in discussione dopo lo 0-3 con il Modena, ma lui va avanti per la sua strada, non si lascia influenzare da certe voci e allora oggi in sala stampa preferisce parlare principalmente del momento.“Sì, andiamo verso la conferma dell'anno scorso – dice Iachini in sala stampa - sono quelli che hanno lavorato bene lo scorso anno, hanno condiviso emozioni importanti regalando alla società e alla città la promozione. Ora pensiamo a questa stagione, una nuova avventura partendo da zero. Sarà difficile, ma dobbiamo avere grande entusiasmo e organizzazione”.Iachini dribbla ancora una volta il quesito, anche se stando ad alcune indiscrezioni, domani potrebbe toccare nuovamente a Sorrentino: “C'è ancora un allenamento, Sorrentino e Ujkani sono bravi entrambi. Le valutazioni le faremo in queste ore. Sorrentino è importante per noi così come lo è Ujkani. Se abbiamo fatto qualche altra scelta è perchè mi sembrava giusto premiare e rendere tutti partecipi. Anche lo scorso anno lo abbiamo fatto”. Mihajlovic in conferenza ha dichiarato battaglia, il serbo vuole vincere la prima; Iachini è consapevole della forza dei blucerchiati: “Sampdoria ottima squadra, ben allenata da Mihajlovic, molto preparato. Avremo bisogno dei nostri tifosi come è sempre stato. Mercato? Oggi preferisco parlare solo della Sampdoria. Sono molto fiducioso nei miei calciatori, mi aspetto di vedere le cose che sanno fare sul campo e sono convinto che le faranno”.Non manca per il tecnico la domandina su un presunto ultimatum dato dal patron Zamparini: “Quando sono arrivato qui a Palermo lo sapevo...Noi allenatori possiamo essere sotto l'occhio del ciclone, ma col presidente ci conosciamo e c'è stima. La sua visita in settimana era programmata”.