Al club granata, inoltre, approdano anche con i difensori Angelo D'Angelo e Giuseppe Rizza, entrambi classe 1987. Il primo è un esperto della categoria come testimoniano i trascorsi alla Nissa, al Città di Messina e alla Vibonese. Rizza, invece, in passato ha vestito le maglie di Arezzo in serie B e di Juve Stabia, Nocerina e Pergocrema in Lega Pro. Il difensore inoltre, netino di nascita, ha anche vestito la maglia della Nazionale di Serie C.