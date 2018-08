“Quella contro i rosanero sarà una partita complicata, perché il Palermo ci terrà molto a fare bene, dato che è la prima gara dal loro ritorno in A: partiranno forte. Ai ragazzi ho detto di non attaccarsi alle scusanti, voglio una squadra che ci metta grinta e cattiveria. Abbiamo una rosa molto ampia, e grandi scelte. Per cui dobbiamo fare bene, e giocare per la parte sinistra della classifica”.“Silvestre è a disposizione, dobbiamo però fare ancora un paio di valutazioni per vedere se sarà in campo. In porta? In porta andrà un portiere, statene certi. Anche se non sappiamo ancora chi. Quando siamo al completo e tutti fanno il loro lavoro possiamo giocarcela con chiunque. Domani daremo tutto per vincere”.. Questi i convocati: Da Costa, Massolo, Viviano, Cacciatore, De Silvestri, Gastaldello, Regini, Salamon, Silvestre, Campaña, Duncan, Krsticic, Obiang, Palombo, Rizzo, Soriano, Bergessio, Eder, Fedato, Okaka, Sansone, Wszolek.