Giallorossi pronti per la trasferta in Puglia all'esordio in campionato, da affrontare senza due pilastri del calibro di Enrico Pepe e bomber Corona: Paez subito in squadra.









MESSINA - Sono diciotto i giocatori convocati da mister Grassadonia, allenatore del Messina, per la sfida d'esordio nel campionato di Lega Pro contro il Barletta. Indisponibili per i peloritani gli squalificati Enrico Pepe e Giorgio Corona. Ecco l'elenco completo:



PORTIERI: Iuliano, Lagomarsini;



DIFENSORI: Altobello, De Bode, Donnarumma, Silvestri, Stampa, Stefani



CENTROCAMPISTI: Benvenga, Bucolo, Damonte, Migliore, Nigro, V. Pepe;



ATTACCANTI: Bjelanovic, Bonanno, Izzillo, Paez.













Sabato 30 Agosto 2014 - 15:30