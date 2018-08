La rete, realizzata dal difensore uruguaiano al sesto minuto di gioco, è sufficiente ai bianconeri per assicurarsi la vittoria all'esordio in campionato contro i clivensi, che nel finale subiscono anche l'espulsione del tecnico Eugenio Corini. Per la squadra di Allegri da registrare una serie di occasioni sprecate per chiudere il risultato, con tre legni colpiti solo nella prima frazione di gioco.La squadra di Garcia approfitta dello sbandamento iniziale dei viola, apparsi fuori forma, per portare a casa la prima vittoria stagionale. Al 28' è Nainggolan a portare in vantaggio i capitolini, sfruttando una corta respinta sul tiro di Gervinho. I padroni di casa controllano il match senza problemi e la firma definitiva al successo viene apposta proprio dall'attaccante ivoriano a tempo scaduto.