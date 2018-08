Il Messina ha perso, ma a detta dell’allenatore dei peloritani la squadra ha disputato una buona gara: “I miei giocatori hanno fatto una buona partita – afferma il tecnico –, nonostante avessero di fronte una squadra esperta. Il Barletta che dirà certamente la sua in questo campionato”.per merito di un Barletta che era ben messo in campo. “Era difficile trovare varchi – aggiunge Grassadonia – sul gol abbiamo commesso un grave errore ma ci può pure stare perché la nostra è una squadra giovane”.Grassadonia preferisce non parlarne ma spera di avere qualche altro elemento a disposizione. “Per quanto riguarda il mercato ci pensa la società, io giudico quelli che ho a disposizione adesso. Spiace comunque per questa sconfitta sebbene si sia giocato contro una squadra che era più avanti di noi”.