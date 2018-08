Diramate le convocazioni in casa Catania per l'esordio in campionato contro la Virtus Lanciano: restano fuori Almiron e Rolin, costretti allo stop da problemi fisici.









CATANIA - Maurizio Pellegrino, allenatore del Catania, ha convocato 21 giocatori in vista della sfida in programma domani alle 20.30 allo stadio "Angelo Massimino" contro la S.S. Virtus Lanciano, gara valida per la prima giornata del girone d'andata del Campionato di Serie B 2014/15. Questi gli atleti a disposizione del tecnico etneo: PORTIERI: 12 Ficara, 1 Frison, 22 Terracciano; 12 Ficara, 1 Frison, 22 Terracciano; DIFENSORI: 24 Capuano, 23 Gyomber, 18 Monzon, 2 Peruzzi, 15 Sauro, 3 Spolli; CENTROCAMPISTI: 16 Calello, 19 Castro, 20 Chrapek, 8 Escalante, 13 Garufi, 6 Martinho, 21 Rinaudo; ATTACCANTI: 14 Barisic, 9 Calaiò, 11 Leto, 7 Marcelinho, 10 Rosina. share













Sabato 30 Agosto 2014 - 14:54