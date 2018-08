È un grande club di una grande nazione. Voglio segnare tanto con questa maglia. Ho parlato con Kjaer, mi ha parlato benissimo dell'ambiente e mi ha consigliato di venire qua". Con queste parole rilasciate al sito ufficiale della società, il gigante danese neo acquisto del Palermo Simon Makienok si è presentato ai tifosi."Il Palermo - ha spiegato in Costa Rica - mi dà l'opportunità e mi apre la porta con una buona squadra in un ottimo campionato. Sono motivato a fare bene, voglio lavorare sodo e ovviamente so che queste porte si sono aperte per l'ottimo lavoro fatto in Nazionale al Mondiale. Dovrò sfruttare questa occasione".