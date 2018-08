I due sono stati presentati durante la conferenza stampa che si è svolta nella sede della società in vista del ritorno dei sedicesimi della Coppa Italia d’Eccellenza con l’Igea Virtus, match in programma domenica 31 agosto. “Abbiamo iniziato prendendo qualche ragazzo delle Madonie – ha affermato il coordinatore del settore giovanile Fabio Scialabba – abbiamo puntato gli occhi su Balistreri, proveniente dagli allievi regionali dello Sport Village Tommaso Natale con cui è arrivato alla finale nazionale di Chianciano Terme, che abbiamo strappato a diverse blasonate società e si aggregherà anche alla prima squadra. Chiaramonte invece è un portiere classe ’99 abbastanza promettente, che con noi disputerà il campionato allievi, ma farà anche parte della juniores". Intanto cresce l’attesa per il ritorno dei sedicesimi di Coppa con i messinesi dell’Igea a Barcellona Pozzo di Gotto. Per la Castelbuonese basterebbe un pareggio, in virtù dello 0-0 d'andata, ma mister Vitale vuole la vittoria: “Noi scendiamo sempre in campo per vincere, perché abbiamo questa mentalità. Andremo lì per fare la nostra partita e cercare di passare il turno".