Alle 19.30 tocca al Messina di Grassadonia, che seguiremo in diretta streaming video e con la diretta testuale. Un'ora più tardi, invece, in campo Catania e Trapani: anche in questo caso aggiornamenti live dei due match. Al termine delle tre sfide, cronaca, commenti e interviste.









PALERMO - I campionati di calcio di serie B e Lega Pro sono ai nastri di partenza. Live Sicilia Sport seguirà questa sera in diretta le sfide che riguardano da vicino Catania, Trapani e Messina. Il sabato di calcio delle siciliane scatterà alle 19.30 con la sfida tra il Barletta e i giallorossi di Grassadonia, per la quale vi proporremo la diretta streaming video e la diretta testuale. Un'ora più tardi, invece, toccherà ad etnei e granata scendere in campo, rispettivamente al "Massimino" contro la Virtus Lanciano e all'"Adriatico" di Pescara contro i biancazzurri di casa. Seguiremo i due confronti con una diretta testuale. Al termine delle tre sfide, cronaca, commenti e interviste.













Sabato 30 Agosto 2014 - 11:16