ALCAMO (TRAPANI) - L'ASD Alcamo annuncia la partenza della campagna abbonamenti per la stagione 2014/15. La tessera costa 80 euro e permetterà di assistere a 14 gare di campionato (una giornata sarà riservata alla "giornata bianconera" dove tutti saranno chiamati a pagare il biglietto di ingresso, la tessera inoltre non è valida per la Coppa Italia). Ad ogni abbonato la società regalerà una tuta e una cena societaria.