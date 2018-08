, ha diramato le convocazioni per uno stage di lavoro che si terrà a Roma nei giorni 2 e 3 settembre 2014. Fra i convocati figurano i giallorossi Ettore Lagomarsini e Luigi Silvestri i quali saranno impegnati, nella due giorni romana, in alcune sessioni di allenamento e in un incontro amichevole contro la formazione primavera della Lazio alle ore 14:30 di mercoledì prossimo.