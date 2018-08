La squadra agrigentina sarà presentata a tifosi ed appassionati nella serata di venerdì sul parquet del PalaMoncada, a Porto Empedocle. Per i presenti sarà l'occasione di vedere per la prima volta il nuovo roster, oltre che i "vecchi" elementi che hanno conquistato la promozione in A2 nella passata stagione. Per l'occasione, la Fortitudo ha delineato anche lo staff tecnico che affiancherà la prima squadra: confermati in panchina il coach Franco Ciani e l'assistente Luigi Dicensi. Lo staff sanitario sarà composto dai fisioterapisti Maurizio Boschetti e Antonio D'Aria, dal massaggiatore Dario Gaglio, dal preparatore fisico Totò Alletto e dai medici Alfonso Mossuto, Santo Rapisarda, Stefano Smecca e Calogero Tona.