Genoa-Bologna (30/08/2014, ore 15.00)

Modena-Pro Vercelli (30/08/2014, ore 15.00)

Parma-Virtus Entella (30/08/2014, ore 15.00)

Spezia-Fiorentina (30/08/2014, ore 15)

Torino-Carpi (30/08/14, ore 15)

Trapani-Sampdoria (06/09/2014, ore 14)

Varese-Juventus (30/08/2014, ore 15).

GIRONE C



Avellino-Empoli (30/08/2014, ore 11) Crotone-Napoli (31/08/2014, ore 11) Latina-Bari (30/08/2014, ore 15) Lazio-X (rinviata a data da destinarsi) Livorno-Roma (30/08/2014, ore 15) Palermo-Frosinone (30/08/2014, ore 15) Ternana-Catania (05/09/2014, ore 14).

PALERMO - La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari della prima giornata del Campionato Primavera Tim 2014/15 "Trofeo G. Facchetti", in programma sabato 30 agosto 2014. Il Palermo esordirà in casa contro il Frosinone, mentre per Trapani e Catania ci sarà un cambio di programma. I granata, impegnati contro la Sampdoria, giocheranno il 6 settembre, mentre gli etnei affronteranno la Ternana in trasferta il 5 settembre. Di seguito i calendari dei gironi riguardanti le tre siciliane: