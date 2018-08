E' questo il saluto che un migliaio di tifosi biancazzurri hanno voluto tributare all'Akragas di mister Betta che si appresta a disputare la sua prima gara di campionato il prossimo 7 settembre in trasferta ad Agropoli. Applausi per le giocate dei biancazzuri che si sono imposti in amichevole contro il Serradifalco, formazione di Eccellenza, col risultato di 6-0. Doppietta di Nicola Arena e Catania nel primo tempo.ancora in gol grazie ad una doppietta di Daniele Arena ed una di Savanarola. Risposte positive per Betta che sul sito ufficiale della società agrigentina ha commentato così la gara: "Nonostante i carichi di lavoro di questa settimana ho apprezzato l'intensità messa in campo da tutti. Bisogna pero' rialzare i ritmi magari collaudando in maniera migliore la linea di difesa oggi poco impegnata. Di sicuro stiamo crescendo anche come singoli con alcuni giocatori che hanno già una forma accettabile. Contro il Serradifalco - continua Betta - abbiamo svolto un collaudo importante. Da martedi inizieremo a prepararci per l'esordio in campionato in attesa di vedere completato un organico che necessita di qualcosa".