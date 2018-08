Il gigante danese, attaccante, a breve dovrebbe firmare un contratto che lo legherà ai rosanero per i prossimi tre anni. Classe '90, Makienok è alto due metri e due, pesa circa 87 kg ed è quindi il classico stantuffo da area di rigore. Blitz di Ceravolo in Danimarca, il Palermo lo acquisterà per circa 3,5 milioni di euro. Una scommessa, ma gli addetti ai lavori dicono che il danese era ricercato anche da tanti altri club e che il Palermo ha fatto un affare. Dovrà sempre parlare il campo. Makienok, ovviamente, non sarà a disposizione per la gara di domenica sera al Barbera contro la Sampdoria. Ma stando ad alcune indiscrezioni il Palermo non vorrebbe chiudere così il suo mercato in entrata per l'attacco. Si cerca un altro nome. Piace Obinna, ex Chievo e di proprietà della Lokomotiv. Non si è spento del tutto il sogno Borriello, mentre c'è anche un'idea Acquafresca.