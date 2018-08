, che diventa main partner e vedrà il suo logo anche sulle maglie ufficiali utilizzate nelle gare e nei tornei precedenti all'inizio del campionato di Serie A Beko 2014/15."Siamo davvero lieti che una realtà dinamica quale è B2875ip.it abbia convintamente deciso di accompagnare l'Orlandina in questa sua quarta stagione in Serie A ed in quella che speriamo disputeremo nel 2015/16. Partnership di medio termine e di carattere nazionale ed internazionale come questa confermano il trend in ascesa del marchio Orlandina Basket".