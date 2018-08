alla presentazione dei nuovi acquisti. Oggi la platea è tutta per i giocatori rossoazzurri. “Il mercato è chiuso - spiega Cosentino -. Se con i giocatori che abbiamo in rosa il mercato non è da considerarsi chiuso, allora stiamo parlando d’altro. Sento dire che manca una punta che manca un esterno: io dico solo che siamo a posto così. Rinaudo? Ha rinunciato a giocare alla Champions League: lui ha voluto con forza ritornare a Catania. Sarà lui a giocare davanti alla difesa in quello che era il ruolo di Lodi”.“Ho sensazioni positive, c’è un bellissimo gruppo: c’è stata la retrocessione ma l’ambiente è carico ed i tifosi lo hanno dimostrato. E non vogliamo deluderli”.“Sono rimasto sorpreso dell’affetto che ho trovato a Catania quando sono arrivato in aeroporto. Stiamo costruendo una grande ed un grande gruppo. Voglio tranquillizzare tifosi e città perché abbiamo lavorato duro per vincere questo campionato”.“Quello della Serie B è un campionato assolutamente difficile. Concordo con quello che hanno detto i miei compagni: dobbiamo anzitutto creare un gruppo solido che assieme alle persone che stanno dimostrando quanto tengono a questi colori”.“Io dal primo anno di Verona parlavo del Catania. Sono partito da qui giovane e ritorno, credo, più maturo. Sono pronto a prendermi le mie responsabilità".“Il paragone con Izco? Lo conosco poco ma è un buon calciatore: per me è un onore giocare al suo posto”.“Venire a Catania per me non è stato facile: ma io ci tenevo a giocare in Italia in un grande club come il Catania. Vogliamo subito tornare in A. Qui ci sono sempre stati grandi difensori: mi sono sempre piaciuti Samuel, Maldini, Nesta”.“L’anno scorso ho avuto un brutto infortunio alla spalla. Sono rimasto fermo sei mesi e questo per me sarà un anno importante: si tratta di un passo in avanti per la mia carriera. Vogliamo tutti tornare in Serie A”.“Volevo venire a giocare in Italia. Qui a Catania voglio aiutare la squadra a tornare in Serie A. Ce la possiamo fare”.“Ho trovato un gruppo unito che ha lavorato bene, con tanti argentini e questo mi ha aiutato molto ad ambientarmi. Sono nato giocando davanti alla difesa: poi, sono stato spostato a mezz’ala ma sono a disposizione del mister. Pronto a sfruttare le mie occasioni”.“Sono un centrocampista offensivo che si adatta anche ad essere punta ma sono assolutamente a disposizione del mister”.