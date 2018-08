Il tecnico granata ha diramato le convocazioni per l'esordio in campionato in programma allo stadio "Adriatico" contro il Pescara di Baroni. C'è Terlizzi, reintegrato in rosa nei scorsi giorni.









TRAPANI - Sono ventidue i calciatori granata convocati da mister Roberto Boscaglia per la sfida Pescara-Trapani, valevole come prima giornata del campionato di Serie B, che si disputerà domani sera alle ore 20.30 allo Stadio Adriatico di Pescara. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Gomis, Ferrara, Marcone;



DIFENSORI: Caldara, Daì, Lo Bue, Pagliarulo, Pastore, Rizzato, Terlizzi;



CENTROCAMPISTI: Aramu, Barillà, Basso, Ciaramitaro, Falco, Feola, Scozzarella, Zampa;



ATTACCANTI: Abate, Citro, Mancosu, Raimondi.













