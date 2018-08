Un pensiero che però non è nella mente del tecnico granata, concentrato sulla sfida contro gli abruzzesi e su quelle che potranno essere le mosse societarie in queste ultime ore di calciomercato.: "Il Pescara è cambiato un po' nel reparto difensivo - dichiara il tecnico del Trapani - per il resto è rimasta la squadra dell'anno scorso: una squadra vivace, brillante, dinamica, molto tecnica, con buone qualità. Sappiamo che loro ci rispettano e noi rispettiamo loro. Prenderemo questa partita in questo modo, con il dovuto rispetto per gli avversari".Una stagione che ha alzato le aspettative per il Trapani, che al momento è una delle squadre accreditate per un piazzamento ai playoff a fine stagione: "Questo mi preoccupa un po’ - ammette Boscaglia - perché se ti conoscono e ti mettono lì vuol dire che ci hanno vivisezionati, ci hanno guardati, quindi ci conosceranno un po’ di più, prenderanno tutti le contromisure, anche se noi dobbiamo ogni sabato andare in campo cercando di dare quello che sappiamo ed anche qualcosa in più, sorprendendo gli avversari, così come faranno loro con noi”.Il bomber non ha rinnovato il contratto, e tramite il suo procuratore ha fatto sapere di non aver preso bene l'andamento delle trattative col club granata. Il tecnico Boscaglia, però, preferisce concentrarsi su possibili nuove entrate: "Ci sono giocatori che costano tanto e che non è possibile prendere, quindi dobbiamo adeguarci al mercato di quest’anno, così come ci siamo adeguati a quello dell’anno scorso”.