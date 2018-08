. Tra i siciliani, nella categoria maschile, sono presenti come testa di serie numero 20 Carmelo Mazza e Riccardo Gatrofalo, che mostrano di aver raggiunto un buon affiatamento nonostante il poco tempo a disposizione: “Ci siamo ritrovati insieme da poche settimane – spiegano Mazza-Garofalo – abbiamo capito che possiamo fare bene, viviamo il beach volley allo stesso modo”. A rappresentare la Sicilia anche la coppia composta da Peppe Boscaini e Rinaldo Palmeri giocheranno quest’anno in B1 a Cinquefrondi: “Ancora non ci crediamo siamo felici per l’opportunità che ci è stata concessa, cercheremo di onorare l’impegno”. Per la categoria femminile, invece, nutrono speranze di puntare in alto le due siciliane Nellina Mazzulla e Graziella Lo Re, quest'ultima beniamina di casa: “La nostra vigilia ricca di sensazioni speciali – rivelano – ci siamo allenate bene, vogliamo giocarci tutte le nostre carte consapevoli che non capita tutti i giorni giocare una finale scudetto”.