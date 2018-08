La Primavera del Catania, impegnata in trasferta contro la Ternana, giocherò il 5 settembre alle ore 14 e non più il 30 agosto come prevista dal calendario. Gli etnei approfitteranno dunque della prima pausa prevista dal calendario, così come il Trapani (impegnato nel Girone A), che esordirà il 6 settembre contro la Sampdoria.