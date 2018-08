Per il trasferimento del giocatore argentino dall'Instituto de Cordoba, infatti, i rosanero non avrebbero corrisposto all'impresario sudamericano quanto dovuto, che si è rivolto al Tribunale Arbitrale dello Sport: stando a quanto riportato dalla "Gazzetta dello Sport", i giudici hanno dato ragione a Mascardi, sanzionando dunque il Palermo.che dovrà versare otto milioni di euro al rappresentante della Pencilhill Limited. Già nell'ultimo bilancio, il Palermo faceva riferimento ad un contenzioso con l'agenzia dell'imprenditore argentino, ribadendo però la sua posizione di totale estraneità, dichiarando di non dover versare nulla al di fuori da quanto pattuito con l'Instituto de Cordoba, club di provenienza dell'attuale numero nove rosanero.: a bilancio, il giocatore risulta essere stato pagato per 5,14 milioni di euro all'Instituto de Cordoba, inoltre sono stati versati 3,5 milioni alla Pluriel Limited, a titolo di "mediazione per il trasferimento". Il tutto per un totale di 8,64 milioni di euro, a cui andrà ad aggiungersi questa "stangata" del Tas. Un esborso che al Palermo, in piena fase di spending rewiev, non potrà certo fare piacere.