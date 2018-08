sulla sabbia delle Capannine si assegnerà il ventesimo scudetto. Per la seconda volta i titoli italiani saranno assegnati a Catania, dopo le vittorie nel 2000 di Caterina De Marinis ed Antonella Del Core nella categoria femminile, e di Sandro Cordovana e Gianni Mascagna in quella maschile. Tra le coppie siciliane, presenti Carmelo Mazza e Riccardo Garofalo (testa di serie numero 20) e Peppe Boscaini-Rinaldo Palmeri, che hanno ottenuto una wild card e giocheranno quest'anno in B1 a Cinquefrondi. Per le coppie femminili, presenti Nellina Mazzulla e Graziella Lo Re, testa di serie numero sei. Si terrà inoltre, sempre alle Capannine, la Consulta dei presidenti e dei comitati regionali della Fipav, presieduta da Enzo Falzone.