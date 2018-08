. Con il suo gesto ha rinnovato la fiducia alla societa e al tempo stesso si e' assicurato uno dei posti in tribuna centrale. Dopo di lui altri sportivi hanno provveduto, in un crescendo di adesioni che lascia ben sperare a rinnovare l'abbonamento. Va ricordato che da sabato mattina tutti gli interessati potranno acquistare le tessere per i settori tribuna centrale e curva sud.presso la sala cinematografica "Concordia" di via "Crispi. I costi delle tessere e i prezzi dei bigliettii delle singole partite di campionato sono disponibili sul sito ufficiale della società agrigentina.Le belle prestazioni della squadra hanno destato molto interesse e la società biancoazzurra è intenzionata a fare un ulteriore sforzo finanziario in modo da puntare ad un campionato di vertice. La società biancazzurra chiede, pertanto, un maggiore coinvolgimento degli sportivi che sicuramente non faranno mancare il loro caloriso ed appassionato apporto.