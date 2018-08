L'argentino, da tempo in prova coi rossazzurri, arriva dal Boca Juniors. Il regista si trasferisce in Emilia a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in favore del club gialloblu.









CATANIA - Catania attivo in queste ore di calciomercato. E' stato ufficializzato l'arrivo di Gonzalo Escalante, centrocampista classe '93 prelevato dal Boca Juniors. Da tempo in prova coi rossazzurri, l'argentino arriva a titolo temporaneo ed è stato tesserato come comunitario. Un'operazione che segue quella che ha portato Francesco Lodi al Parma, avvenuta a titolo temporaneo con obbligo di riscatto per il club emiliano.













Giovedì 28 Agosto 2014 - 12:57