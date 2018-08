CATANIA - Prima seduta della stagione sportiva 2014/15 per il Consiglio del Comitato Regionale Siciliano Fir, presieduto da Orazio Arancio. I Consiglieri hanno formalmente indetto l'assemblea ordinaria delle società siciliane affiliate alla Fir, che si terrà nella mattina del 26 settembre prossimo per l'approvazione della relazione tecnico-finanziaria: in tal senso i responsabili Berretti, Campanella e Granata hanno illustrato al Consiglio le rispettive relazioni.

alla presenza del presidente Fir Alfredo Gavazzi, che incontrerà i presidenti delle società siciliane, avrà luogo la posa della targa d'intitolazione dello Stadio del Rugby di Catania a Benito Paolone. È prevista la presenza del sindaco di Catania, sen. Enzo Bianco.

Altro argomento all'ordine del giorno, il punto della situazione dei nuovi campionati di serie C, under 18 ed under 16. A seguire, il Consiglio ha preso atto delle dimissioni del delegato provinciale Fir Agrigento Francesco Battaglia, dovute ad impegni lavorativi. È stata proposta in sostituzione la nomina di Danilo Italia. Prosegue l'iter di candidatura di Acireale ad ospitare nel 2015 un incontro del 6 Nazioni Under 20: dopo Italia-Francia disputatasi a Caltanissetta l'1 febbraio 2013, si prospetta per la Sicilia un nuovo appuntamento con le promesse del rugby azzurro ed europeo.