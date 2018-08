La società aretusea ha infatti comunicato l'ingaggio della centrale Giovanna Strano, promossa in B2 nella scorsa stagione con la Polisportiva Barcellona 95. Cresciuta nell’Usco Gravina, ha poi giocato con il Clan dei Ragazzi in serie C. Nella stagione 2006-2007 vince il campionato di quinta serie con la squadra catanese, con cui disputa il successivo torneo di B2. Torna in C nel 2008-2009 con la Planet Volley Pedara con cui gioca fino al 2012 (tra C e B2) prima del trasferimento a Barcellona dove, dopo due tornei di B2, retrocede in serie C. Per l'Holimpia, che disputerà la prossima stagione in B1, si tratta del secondo volto nuovo dopo l'ingaggio di Flavia Gemma.