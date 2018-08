La serie A è un ricordo ancora fresco, ancora vivo: per questo, la cadetteria di questa stagione vuole essere solo un anno di passaggio. Deve esserlo. Lo hanno capito per primi i supporters rossoazzurri capaci di sfondare in poco tempo quota 10 mila abbonati. Se non è amore questo.di fronte, del resto, c’era una formazione di serie A (il Cagliari, perdipiù al Sant’Elia) anche se quello che ha preoccupato non poco è stato il modo arrendevole col quale si è usciti. Ma, alla fine, c’è fiducia. L’ambiente è carico e ha voglia di rivincita. Il Catania, l’anno passato, è stato ferito nell’orgoglio: e ora vuole rimediare in fretta.Oggi l’organico dei rossoazzurri è profondamente diverso. Sebbene sia rimasta l’ossatura della passata stagione in difesa (Frison, Peruzzi, Spolli, Gyomber, Monzon) tra centrocampo e attacco è stata una mezza rivoluzione. Si punta tutto, molto (e non è un mistero), sulla coppia collaudata Rosina-Calaiò. Con l’occhio puntato su quella che potrebbe la rivelazione: Martinho. In attesa di recuperare un Castro che sarebbe l’arma in più dopo l’anno sabbatico della scorsa stagione.Un anno fa di questi tempi, la prima interna era contro l’Inter di Mazzarri: oggi arriva, invece, la Virtus Lanciano. I più storcono già il naso. Ma ora serve un bagno d’umiltà. Occorre ripartire per quello che sarà un campionato duro, faticoso, estenuante ed insidioso. Il Catania vuole farsi trovare pronto: perché questo dev’essere solo una stagione di passaggio.