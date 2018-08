Si tratta di un giovanissimo centrocampista, classe 1997, proveniente da uno dei migliori settori giovanili di Palermo quale è il Cei. Il calciatore ha commentato così il suo arrivo alla corte dI Pensabene: "Sono molto contento di essere arrivato in una squadra importante come la Parmonval. Devo ringraziare tutti i dirigenti e l'intera società che mi ha voluto fortemente. Per me è un motivo in più per fare bene e farò del mio meglio fino alla fine della stagione"."Per quanto riguarda i compagni, posso dire di essere entrato subito in sintonia con tutti. Sono stato accolto molto bene e credo che sia fondamentale affinché una squadra sia veramente unita". Una battuta anche sull'allenatore: "Il mister Andrea Pensabene è un ottimo allenatore, con grande esperienza e sono sicuro che ci possa far fare un grande campionato. Mi sta aiutando molto in campo, mi dà molti consigli e sono certo che con lui io possa migliorare molto. Mi auguro che la nostra squadra faccia un bel campionato, sperando di centrare l'obiettivo della promozione in serie D".