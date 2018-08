, le due realtà più importanti nel panorama della pallanuoto maschile catanese, in continuità con quanto già avvenuto lo scorso anno. L'accordo di progetto comune per potenziare i settori giovanili e le squadre maggiori è stato infatti rinnovato, nell'ottica del miglioramento dei risultati. Le linee guida del progetto sono state stabilite dai rispettivi presidenti, Mario Torrisi (Nuoto Catania) e Luigi Spinnicchia (Famila Muri Antichi), nel corso di un incontro tenuto insieme ai responsabili tecnici delle due società., attraverso un progetto giovani che vedrà i migliori under 17 delle due società convergere in una formazione unica, sotto l'egida della Nuoto Catania. Nel contempo si punterà a mantenere ed alimentare due serbatoi per le altre categorie giovanili, che forniranno atleti ad entrambe le società. Inoltre, è in fase di studio una programmazione di allenamente in comune e coleggiali, con l'obiettivo di stabilire quali potranno essere in futuro i movimenti di atleti tra le due società.. “Il progetto è ambizioso – spiegano Mario Torrisi e Luigi Spinnicchia– e le due società hanno dimostrato, da questi primi incontri, di crederci fermamente. Il movimento pallanotistico catanese è nutrito, appassionato e di grande tradizione, per questo merita di essere rappresentato al meglio in campo nazionale. Promuovendo progetti di questo tipo potremo ottenere, già nel breve periodo, risultati inaspettati. Inoltre, con queste iniziative, sarà maggiore la possibilità di formare atleti idonei alle nostre squadre maggiori. Più ampia sarà la collaborazione, maggiori saranno le probabilità di ottenere successi, e la speranza è senz'altro quella di riconquistare presto un titolo italiano allievi, come già avvenuto alcuni anni fa proprio grazie ad una collaborazione tra le due società".