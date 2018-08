che per sette giorni ha riempito otto padiglioni di Rimini Fiera e la città di Rimini di atleti e di accompagnatori. Sono stati 25 mila i ballerini scesi in pista, di cui 5 mila stranieri, provenienti da 35 nazioni., diretta dai maestri Nicola Baglivo e Luigi Ristuccia, scuola già rinominata per i numerosi titoli vinti a livello regionale e nazionale dai propri atleti, distinti in gara nelle varie discipline. Grandi soddisfazioni per i 2 gruppi, uno di Latino e l'altro di Hip Hop, che hanno conquistato tutte le finali nelle discipline Syncro Latin e Modern, Coreographic e Show dance. Dopo aver appreso la notizia di aver passato a pieni voti i turni di eliminatorie, intorno alle ore 19 si comincia con le premiazioni che hanno lasciato gli atleti nisseni senza fiato. Il gruppo over 16 Latin formato da Strazzeri Giulia, Bianchi Angelica, Riggi Gaia, Zagarella Francesca, Guerreri Martina, Marchese Andrea e Piro Chiara, alla loro prima esperienza a livello nazionale, conquistano il titolo di Vicecampioni Italiani nella disciplina Show Dance, medaglia di Bronzo in Syncro Latin e un quinto posto in coreographic dance.già con esperienza in competizioni a livello nazionale, che riesce a stupire la platea conquistando ben tre medaglie d'oro nelle tre discipline Syncro Modern, coreographic e show dance, nelle quali Mulè Rossella, Capuzzo Giorgia, Orlando Jessica, Carmina Melania, Giardina Giuseppe, Baiomazzola Michele e Miraglia Andrea sono riusciti a conquistare il parere favorevole della giuria, ottenendo il titolo Di Campioni Italiani 2014 per ben 3 volte. Adesso i PiXel Crew passeranno per merito nella Classe superiore (classe U), avendo la possibilità di gareggiare anche a livello Internazionale.