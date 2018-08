il difensore Daniele Martinelli, che aveva riportato la distorsione del ginocchio destro nel corso di un allenamento con la squadra, non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. Il centrale, dopo le visite mediche sostenute a Roma, dovrà soltanto proseguire col programma di allenamenti differenziato. Buon notizie dunque per i granata, che temendo un lungo stop del centrale hanno accelerato le trattative per il rinnovo di Christian Terlizzi, reintegrandolo in rosa.