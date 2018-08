sarà chiamata, il prossimo fine settimana, a una prestigiosa trasferta d’oltralpe. Il sodalizio siciliano, infatti, sarà rappresentato da Marco Cavigioli, impegnato al quarantaquattresimo Barum Rally, ottavo appuntamento stagionale del Campionato europeo Rally (ERC), in scena sugli asfalti del comprensorio di Zlín, in Repubblica Ceca.al via con la Mitsubishi Lancer Evo IX R4 gommata Yokohama e preparata dal Jolly Tech Competition (team capitanato dal corleonese Peppe Cerrito), si tratterà della sedicesima partecipazione alla gara ceca dove, per l’occasione, sarà navigato da Monica Fortunato, già sua co-driver nel 2012., in virtù della mia 15esima presenza. In merito alla gara vera e propria, invece, siam durati quanto un gatto sulla via Aurelia - ha scherzato Cavigioli alla vigilia - Nel corso della “Troják”, terza prova speciale nel 2013, abbiamo toccato un paletto rompendo il radiatore. Quest’anno si vedrà".in programma, la tradizionale prova spettacolo lungo il toboga allestito sulle strade del centro di Zlín. La bandiera a scacchi sarà sventolata la domenica, una volta ultimate le 15 “speciali” previste, per un totale di 237,33 chilometri di tratti cronometrati.