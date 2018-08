Livesicilia accende la passione con la nascita di un nuovo portale. Una nuova creatura nata per allargare gli orizzonti di un’informazione libera che accompagnerà le gesta delle squadre e dei campioni nel cuore del patrimonio più grande che un giornale possa avere: il suo pubblico.in cui seguiremo in tempo reale le squadre e i beniamini dei siciliani. Una finestra sul mondo sportivo a tutto tondo, con servizi, cronache, foto, video e approfondimenti non solo sulle maggiori squadre del panorama calcistico siciliano come Palermo, Catania, Trapani, Messina e Akragas, ma anche sul calcio minore e giovanile, e lo sport vario che nell’Isola vanta realtà prestigiose sia nelle discipline di squadra (basket, pallanuoto, rugby etc.) sia in quelle individuali (ciclismo, tennis, motori etc.).ai protagonisti del mondo sportivo siciliano dal giorno del ritorno dei campionati di serie A in cui si riaffaccia il Palermo di Iachini dopo un anno di purgatorio tra i cadetti. Spazio anche al Trapani e al Catania, con i granata di Boscaglia a caccia di conferme nel secondo campionato consecutivo di serie B e gli etnei guidati da Pellegrino che puntano a una pronta risalita nel massimo torneo sulle orme dei cugini rosanero. All’ombra dell’Etna la retrocessione dello scorso anno non ha fatto registrare effetti depressivi tra la tifoseria che, al contrario, ha risposto alla grande in sede di campagna abbonamenti sfondando quota 10 mila tessere sottoscritte alla vigilia dell’inizio del torneo. E in Lega Pro sarà il Messina di Grassadonia a difendere i colori della Sicilia nel girone C del campionato appena riformato con tre gironi da venti squadre.dando visibilità allo sconfinato mondo delle altre discipline che nella nostra regione vanta realtà prestigiose e migliaia di appassionati desiderosi di leggere notizie e avere informazioni sui propri beniamini. Dal basket alla pallanuoto, dal volley al tennis e al ciclismo solo per ricordarne alcune, lavoreremo quotidianamente per informarvi di più con l'auspicio di soddisfare le aspettative dei nostri lettori. Buona lettura.