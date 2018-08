. Nella stagione scorsa, in cui l’Upea si è conquistata un posto in finale playoff, valso poi la promozione in A, Nicevic è stato uno dei principali protagonisti, ha chiuso l’anno, infatti, con la media di 14.2 punti, 5 rimbalzi, 1.3 assist., categoria in cui ha già giocato con le canotte di Treviso (dal 2008 al 2011) e Montegranaro (2011/12). Con il rinnovo del contratto di Nicevic, l'Orlandina completa il suo reparto lunghi, avendo a roster anche Archie, Hunt e Bianconi. La rosa resta ancora da completare, col possibile arrivo di un nuovo playmaker. Il nome più gettonato è quello di Jonny Flynn, playmaker americano con un passato nella NBA, scelto dai Minnesota Timberwolves nel draft del 2009., che permetterà all'Orlandina di proseguire il proprio rapporto col centro italo/croato: "Sandro è una delle migliori persone che abbia mai vestito la maglia dell’Orlandina. È il perfetto complemento per Hunt con cui si dividerà lo spot di centro. Sono davvero felicissimo".