Agli ordini del nuovo allenatore Daniel Antonio Insaurralde e del preparatore atletico Francesco Pagano, i biancorossi hanno iniziato la preparazione pre-campionato al campo di Sperone. Il roster, intanto, si arricchisce di nuovi elementi, mentre la dirigenza prosegue il proprio lavoro alla ricerca di rinforzi per presentarsi al completo in vista della stagione 2014/15.da integrare allo zoccolo duro della squadra a disposizione del tecnico Insuarralde. I nuovi acquisti Riccardo D'Apice (talloner e pilone proveniente dai Caimani di Mantova) e Michele Ippolito (prima e seconda linea proveniente da Reggio Calabria) si sono già aggregati alla squadra. Verrà inserito nel gruppo anche il diciassettenne Eugenio Maricchiolo. Il roster sarà inoltre completato con ulteriori innesti.costretto a rimanere fermo lo scorso anno a causa di un incidente subito al di fuori dell'attività agonistica. Il suo ritorno in campo è previsto per prima della fine dell'anno. Nel frattempo, Nunnari ricopre il ruolo di team manager, in attesa di poter riprendere regolarmente l'attività agonistica.