E’ una fitta fase di contatti quella che, sin da inizio agosto, si è aperta tra la dirigenza biancorossa e le maestranze cittadine sul tema dell’impiantistica sportiva della città. 120 mila euro più iva per l’affidamento condiviso dell’impianto di via Leonardo Da Vinci e il carico di tutte le spese di manutenzione di cui necessita il palazzetto: questa l’offerta avanzata dalla società presieduta da Salvo Rappa, e presentata sia nel primo incontro con il vicesindaco Emilio Arcuri, consumatosi prima di ferragosto, e ribadito ieri mattina alla dirigente del servizio sport ed impianti sportivi Fernanda Ferreri.L’Ups, ossia il gruppo di continuità, va del tutto ripristinato, così come il sistema di areazione e ventilazione, entrambi fattori essenziali per l’agibilità dell’impianto. Noi ci siamo resi disponibili ad affrontare questi e altri lavori”.- prosegue il numero uno del club palermitano -, che sia di ultima generazione e di primo livello. Conforme, per intenderci, alle regole dell’Eurolega. Infine, provvederemmo anche all’istallazione di un nuovo tabellone elettronico, dal momento che la consolle di quello attuale non garantisce la tenuta per un intero campionato. Metteremmo tutto questo, tra l’altro, a disposizione di tutte le altre società sportive palermitane, per un impianto che sia degno di questa città”.andrebbero giocate domenica alle ore 18, eventualità impossibile al momento per le gravi carenze della struttura. La richiesta della società biancorossa sarebbe quella di poter usufruire del PalaMangano per un totale di 18 ore settimanali, e di due domeniche al mese per permettere anche alle squadre del settore giovanile di giocare sullo stesso campo.– conclude Rappa -, proseguendo l’eccellente collaborazione della passata stagione e continuando così a perseguire l’obiettivo comune di vedere Palermo eletta capitale europea dello sport 2016”.