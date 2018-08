nel terzo turno eliminatorio della Coppa Italia in programma domenica 24 agosto al 'Renzo Barbera'. Gli emiliani, dopo aver battuto il Monza ieri sera al 'Braglia', hanno dunque staccato il biglietto per la sfida contro i rosanero. I canarini hanno però dovuto faticare parecchio per avere ragione dei lombardi. Dopo aver chiuso i tempi regolamentari per 0-0 la sfida è infatti andata ai calci di rigore.dalle due squadre con due espulsioni proprio nel corso dei tiri dagli 11 metri. A lasciare il campo sono stati infatti il portiere Viotti e il difensore Beduschi per i biancorossi. Per il Palermo dunque un avversario ostico ma allo stesso tempo abbordabile. Nella passata stagione proprio con il Modena iniziò l'avvertura dei rosa in serie B (finì 1-1 al 'Braglia', 0-0 al 'Barbera') coronata poi con la promozione nella massima serie.