Una passerella in grande stile per inaugurare il 'nuovo' Provinciale. Si è svolto così il primo allenamento del Trapani targato 2014/2015 che per la seconda stagione consecutiva disputerà il campionato di serie B. Circa tremila gli spettatori che hanno pazientemente atteso dietro i cancelli dell'impianto trapanese per abbracciare i propri beniamini e salutare i volti nuovi di questa nuova avventura in cadetteria. Tanti gli applausi per il tecnico Boscaglia e il bomber Mancosu che, nonostante le sirene pressanti che lo volevano in serie A, ha scelto di non tradire la maglia granata nemmeno quest'anno.Partitella a metà campo e allenamento tecnico-tattico per i siciliani che domani sono attesi dal primo impegno ufficiale in Tim Cup contro la Cremonese. A partire dalla 20:45 si gioca infatti il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia contro i grigiorossiche nel turno precedente hanno battuto per 3-2 la Nuova Cosenza. Impegno non proibitivo per gli uomini di Boscaglia che nel match, arbitrato da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, proveranno a chiudere il risultato già nei primi 45'.