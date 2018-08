il ritiro dei granata di Roberto Boscaglia. Da domani la formazione siciliana tornerà ad allenarsi infatti al 'Provinciale' al cospetto del proprio pubblico nel rinnovato impianto. A partire dalle 17:30 i supporters di fede granata potranno dunque riabbracciare i propri beniamini dalla Tribuna., grazie alle reti di Iunco e Feola, il Trapani penserà dunque al prossimo impegno in Coppa Italia che la attende domenica contro la Cremonese alle ore 20:45. Per il tecnico nisseno l'impegno contro i grigiorossi ricopre una grande importanza: "Domenica andremo in campo non solo per soddisfare le nostre esigenze - ha dichiarato Boscaglia - ma anche quelle dei nostri tifosi e quindi vogliamo esprimere un bel gioco, vogliamo che sia un bello spettacolo. E’ chiaro che non siamo ancora al cento per cento, bisogna aspettare ancora un pò. Giocare nel nostro nuovo stadio sarà fondamentale”.Dopo il reintegro del Novara nel campionato cadetto saranno proprio i granata a sfidare i piemontesi nella seconda giornata di campionato. Con il torneo a 21 squadre il Trapani avrebbe invece dovuto scontare un turno di stop.