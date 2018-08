che partirà il 7 settembre. Diverso rispetto allo scorso anno, il Girone I è composto da 7 squadre campane, 6 siciliane e 5 calabresi. La partita che inaugura il campionato dell’Akragas sarà la sfida all’Agropoli in terra campana, la squadra del cilento punta come gli agrigentini alla promozione diretta in Serie C.. La terza giornata per l’Akragas sarà già derby siciliano con la Leonfortese. L’ultima partita del campionato – che terminerà il 10 maggio – sarà contro il Rende e si giocherà sul terreno calabrese dei biancorossi. Nonostante i calendari sono stati già diramati non si spegne per l’Akragas il sogno del ripescaggio in serei C: la serie B tornata a 22 squadre infatti, libererebbe un posto anche nella serie C., la società si farà trovare pronta ma le speranze di un ripescaggio sembrano appese ad un filo in quanto sui biancazzurri pesa il discorso stadio, l’Esseneto infatti non è conforme ai criteri della Serie C. Se fosse consentito giocare in un altro stadio, prima dell’Akragas nella graduatoria ci sarebbe comunque la Correggese, vincitrice ai rigori della finale dello scorso anno che garantiva un posto in un eventuale ripescaggio. L’attività di mercato della società agrigentina è comunque cominciata per giocare un campionato di Serie D da protagonista, dopo l’ingaggio dell’attaccante Roberto Chiaria, verrà presentato nei prossimi giorni Davide Baiocco. Sempre in tema di mercato, delle divergenze con il presidente sarebbero state la causa dell’uscita di scena del Direttore sportivo Vittorio Strianese.