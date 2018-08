Secondo i bookmakers il primo allenatore che sarà esonerato in serie A è Beppe Iachini. Il tecnico rosanero è favorito su tutti, insomma parte con i favori del pronostico. La fama di mangiallenatori di Maurizio Zamparini incide tantissimo, a tal punto che Iachini è favorito anche su Bisoli del Cesena. La quota sul primo esonero in serie A, targato Palermo, è di 3,50. Insomma se puntaste dieci euro, ne vincereste 35, al netto una vincita di 25 euro. Iachini ovviamente farà gli scongiuri del caso, ma la tradizione “zampariniana” è un parametro che “convince” i vari analisti delle agenzie di scommesse. Dopo Iachini c’è Bisoli quotato a 4,50 e poi andando avanti troviamo Di Francesco, Mihajlovic e Corini. Quota molto alta anche per l’esonero di Allegri, a 21, mentre se dovesse essere esonerato per primo Pippo Inzaghi, la quota è di 31. Difficile e alta la quota per un eventuale harakiri di Garcia o Benitez, se uno dei due dovesse “saltare” come prima panchina, la quota è di 71. Non sempre però le analisi dei bookmakers sono azzeccate, quindi Iachini può stare tranquillo e andare avanti per il suo lavoro e chissà se anche lui un’occhiata a queste quote non l’avrà data.