PALERMO - C'è anche un po' di Luna Rossa alla decima edizione della regata Palermo-Montecarlo. E non è certo un caso, visto che il Circolo della Vela Sicilia, organizzatore dell'evento, è anche il club che affianca il team italiano nella sfida all'America's Cup. Luna Rossa sarà rappresentata da Manuel Modena, membro del team, tra i titolari dell'equipaggio degli AC45 e AC72 della sfida italiana anche alla scorsa edizione dell'America's Cup World Series e della Coppa America, tailer gardesano di esperienza e qualità, il quale sarà a bordo della barca portacolori del CVS, l'X-41 WB Five, già protagonista lo scorso anno.La decisione di consentire a Manuel Modena di correre la 10/a Palermo-Montecarlo è arrivata dallo skipper del team, Max Sirena, ed è stata accolta con soddisfazione dal presidente del club Agostino Randazzo: "La presenza di un atleta di Luna Rossa sulla barca del Circolo della Vela Sicilia è per noi un onore e un motivo di orgoglio. Ringrazio Max Sirena per questa opportunità, che ci consente di rinforzare l'equipaggio formato in gran parte di giovani del nostro circolo. Credo che sia un bellissimo modo per sottolineare il ruolo del nostro club nel rappresentare ufficialmente la sfida italiana all'America's Cup".La 10/a Palermo-Montecarlo, circa 500 miglia dal golfo di Mondello al Principato di Monaco, con cancello obbligatorio a largo di Porto Cervo, è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con Yacht Club de Monaco e Yacht Club Costa Smeralda. La partenza è in programma alle ore 12 del 21 agosto, e la premiazione a Montecarlo il 26 agosto. In palio per i partecipanti due trofei già molto ambiti: il Trofeo Angelo Randazzo, challenge perpetuo, in onore dell'ideatore delle regata e Presidente del Circolo della Vela Sicilia dal 1992 al 2008, è assegnato allo yacht vincitore in tempo compensato nella categoria più numerosa (ORC o IRC); e il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita, istituito in onore del fondatore del Circolo della Vela Sicilia, allo yacht primo in tempo reale sul traguardo di Montecarlo. Il 20 agosto è in programma alla sede del CVS di Mondello la presentazione ufficiale della regata alla vigilia dello start, con successivo briefing per gli equipaggi a cura del Race Director Alfredo Ricci.