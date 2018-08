aggiunge alla sua lista di giocatori per la serie A una nuova pedina fondamentale. Andrea Pecile, play proveniente dalla Virtus Libertas Pesaro, è infatti l'ultimo acquisto messo a segno dalla dirigenza messinese in vista della prossima impegnativa stagione nella massima serie., noto con il soprannome di 'Sunshine' ha firmato un contratto di una stagione con i paladini e indosserà la maglia numero 11. Con l'arrivo del triestino la formazione in mano al coach Griccioli si arricchisce dunque di un altro elemento di livello internazionale. Pecile ha infatti giocato anche in Spagna nel Granada e in carriera ha diverse presenze con la maglia azzurra. In biancazzurro 'Sunshine' ritrova proprio ex compagni di nazionale come Basile e Soragna e si aggiunge ai già ottimi rinforzi come Freedman e Bianconi.a reso noti i nuovi completi della prossima stagione, quella del ritorno in serie a dopo sei anni di assenza. E sono i tifosi a scegliere la combinazione di bianco e azzurro sulle maglie grazie ad un contest lanciato lunedì scorso sui social network ufficiali dell'Orlandina che ha ricevuto un ottimo riscontro con oltre quasi 5mila contatti.