che sono andate in scena fra le squadre di serie D e Lega Pro. Brutte notizie per le squadre siciliane che perdono in un colpo solo Acr Messina (3-1 contro il Pontedera) e l'Akragas (2-0 a Catanzaro). Per messinesi e agrigentini niente secondo turno con Cittadella e Ternana dunque. Dai match ad eliminazione diretta escono però i nomi delle prossime avversarie delle formazioni dell'isola. Trapani e Catania, che subentreranno nel secondo turno in programma domenica prossima 17 agosto.che ha battuto 3-2 il Teramo mentre per i granata di Roberto Boscaglia l'avversario si chiama Cremonese, reduce da un 3-2 alla Nuova Cosenza. Si delinea invece il prossimo avversario del Palermo di Iachini. I rosanero, il prossimo 24 agosto nel terzo turno, affronteranno una fra Monza, che ha battuto l'Olgiatese 2-1, e il Modena.Albinoleffe-Renate 0-1, Pontedera-Messina 3-1, Vicenza-Bassano Virtus 1-2, Juve Stabia-Prato 1-0, Benevento-Correggese 2-0, Como-Matelica 5-0, Catanzaro-Akragas 2-0, Reggina-Casertana 0-1, Alessandria-Salernitana 1-0, L’Aquila-Altovicentino 2-1 dts, Pisa-Rapallo Bogliasco 4-0, Savona-Terracina 6-0, Unione Venezia-Taranto 5-1,, Feralpi Salò-Santarcangelo 1-0, Lecce-Foligno 5-0,