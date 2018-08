di Roberto Boscaglia che ieri nel ritiro di Tarvisio ha affrontato i campioni d’Albania del Kf Skenderbeu. In campo si sono visti tutti i nuovi acquisti (Barillà, Scozzarella, Nadarevic Gomis) ma ad attirare l'attenzione era la presenza dell'oggetto del desiderio del recente mercato, Matteo Mancosu. L'attaccante sardo non ha entusiasmato anche se come il resto del gruppo granata paga ancora i carichi di lavoro di queste settimane.– ha commentato mister Boscaglia sul sito ufficiale della società -. Abbiamo avuto delle buone risposte da parte dei reparti ed anche dal collettivo. Individualmente c’è ancora qualcosa da migliorare, soprattutto da parte dei più giovani, ma tutto sommato è stata una buonissima prestazione".per i granata che dalla prossima settimana torneranno ad allenarsi nel nuovo 'Provinciale' in attesa della sfida di Coppa Italia nel secondo turno prevista per giorno 17 agosto. Il test internazionale allo stadio Hüseyin Avni Aker di Trebisonda contro i turchi del Trabzonspor Kulübü, previsto per lunedì sera, è invece saltato per problemi organizzativi come conferma la stessa società granata con una nota ufficiale. Ecco perchè mercoledì gli uomini di Boscaglia affronteranno il Real Vicenza a Caldogno.